Devo investir em CDB ou partir para a Bolsa de Valores?

Três opções no mercado que podem ser analisados são: CDB, CDI e a Bolsas de Valores. Vamos destrinchar cada uma das alternativas para deixar você, futuro investidor, por dentro do que vale a pena antes de aplicar.

Muita gente não sabe o que é CDB e CDI, algumas até confundem as duas e não sabem a diferença. Então vamos começar.

CDB – Certificado de Depósito Bancário

O CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um título utilizado pelos bancos para captar recursos. Na prática, você empresta dinheiro para o banco oferecer crédito a outros clientes, como crédito pessoal, cheque especial, capital de giro para empresas, entre outros. Dessa forma, o banco recebe juros e paga uma remuneração para você.

Essa é uma opção para a pessoa que tem dinheiro ‘parado’ em casa, sem acompanhar a inflação, e não precisa dele de forma imediata. Então não se espante quando algum gerente de banco te ligar com a seguinte proposta: “me empresta R$ 1.000,00 que eu te devolvo R$ 1.000 e mais um pouco dentro de alguns dias”.

Caso você demonstre interesse, o banco emitirá um Certificado de Depósito Bancário, o CDB, com detalhes das condições deste empréstimo: prazo, a taxa de rendimento, o valor que ele pegou emprestado, entre outros.

O CDB pode ser pré ou pós-fixado

Dentro da opção CDB, existem duas modalidades de retorno ao investidor: pré-fixado e pós-fixado.

Quando a pessoa opta pelo pré-fixado, ela fica conhece a taxa de juros e o rendimento no momento da compra do título. Na prática, o banco irá já informar qual será o rendimento de seu investimento e o quanto irá devolver com x de juros.

Já se o investidor direcionar sua grana no pós-fixado, é possível saber o juros em cima desse indexador, mas não sabe exatamente qual será o rendimento final, por poder haver alguma variação de um dia para outro. Normalmente as taxas atreladas à certificados pós-fixados são: Selic, IPCA, entre outras.

Nesse caso, não tem como saber qual será o retorno, embora o banco garanta que irá render a mesma coisa que a Selic, IPCA, entre outras taxas, render no período.

Valor mínimo para aplicação

Aplicar em CDB demanda um valor mínimo e ele varia de acordo com o banco que emite. Vamos utilizar o exemplo de um banco público: a Caixa Econômica Federal. Nesta instituição é permitido investir em CBD a partir de R$ 1.000,00.

Um detalhe importante que precisa ficar claro, é que não dá para fazer saques mensais com o CDB. Portanto, isso também deve ser levado em consideração antes de realizar a aplicação.

Taxas incidentes

Como em toda operação financeira, o investidor não está livre das temidas taxas sobre operação. O IOF é uma delas. A alíquota básica deste imposto é de 1% sobre o rendimento e incide sobre regastes totais ou parciais feitos antes de 30 dias. Se você vender o seu certificado ou parte dele em um prazo inferior a 30 dias, a taxa irá variar de acordo com o número de dias que falta para completar os 30 dias.

Por exemplo, se você investiu R$ 10.000 em CDB e ganhou R$100,00, caso tenha intenção de vender um dia após o prazo mínimo em que poderá resgatar, você pagará 96% do total do IOF. Ou seja, R$0,96 centavos, neste caso.

Imposto de Renda

A cobrança de Imposto de Renda sobre os rendimentos do CDB varia conforme o prazo da aplicação:

* até 180 dias, alíquota de 22,5%

* de 181 à 360 dias, alíquota de 20%

* de 361 à 720 dias, alíquota de 17,5%

* mais de 720 dias, alíquota de 15%

CDI – Certificado de Depósito Interbancário

O CDI, Certificado de Depósito Interbancário, representa os empréstimos diários feitos entre as instituições financeiras para equilibrarem o seu caixa. O dinheiro arrecadado desses empréstimos é usado para custear os produtos, financiamentos ou empréstimos, dos bancos. É parecido com o CDB, quando a instituição utilizada dinheiro de pessoa física, mas nessa modalidade, ela pega dinheiro emprestado com outro banco.

Taxa como base

Existem alguns investimentos que utilizam esta taxa como base. Um deles é o CDB citado acima. A aplicação é pós-fixada e está totalmente ligada ao CDI, isto é, na hora do investimento você não sabe o quanto ele renderá, já que o valor depende da CDI do dia.

A taxa de juros do CDI é considerada a taxa de referência para o custo de dinheiro, a taxa mais próxima da taxa livre de riscos do país. É a taxa muito próxima a utilizada pelo Governo Federal para vender seus títulos públicos, como Tesouro Nacional.

Bolsas de valores

Investir na Bolsa de Valores é outra opção para quem interesse em fazer seu dinheiro render mais. Nesse caso, a pessoa compra ações ligadas a uma determinada empresa.

Isso é possível quando uma companhia se torna aberta, o patrimônio dela é dividido em várias cotas, que são distribuídas para os investidores. Eles se tornam donos dessa empresa. Quanto mais ações você tiver, maior é a sua parcela.

Em alguns casos é possível comprar ações sem sair de casa, pelo internet. Muitas corretoras oferecem o serviço de home broker, uma ferramenta que permite a compra e a venda de ações diretamente pelo site. Além de rápido, transparente e muito seguro. Com este serviço, você pode acompanhar o mercado e negociar suas ações de casa, no escritório e até durante uma viagem.

Veja as vantagens

De acordo com especialistas, são pelos menos seis as vantagens em investir na compra de ações. Não é preciso muito dinheiro para começar; é possível receber dividendos periodicamente; existe um potencial de boa rentabilidade no longo prazo; o investidor pode comprar ou vender as ações no momento em que quiser; tem como alugar suas ações fazendo um empréstimo de ativos e ganhar um rendimento extra e o IR, Imposto de Renda, sobre os rendimentos é cobrado apenas na saída do investimento e se o resgate for maior do que R$20 mil.

Formas de investir

A compra direta de ações é a forma mais fácil e comum de investir na Bolsa de Valores. Nesse caso, o interessado escolhe as ações que deseja comprar e transmite a ordem para a corretora por telefone ou internet. Uma vez de posse desse compromisso, ela gera dividendos, parcela do lucro da empresa distribuída entre os acionistas. É possível comprar ou vender quantas e quais ações quiser, quando quiser.

Riscos

A pessoa interessado em investir em ações empresariais deve saber que uma vez investido o dinheiro na compra de ações de uma organização, ela vira sócio dela. Assim, o seu risco é o de ser dono de um negócio. Afinal, muita gente já viu empresas que se saem bem e outras que nem tanto.

É nessa hora que é preciso ter cuidado e escolher em qual empresa você vai investir. A dica é: ainda que não vá assumir o controle, só entre em um negócio que você confie e, sobretudo, acredite que continuará a ter sucesso no futuro. Consultar um especialista, de confiança, nunca é demais.