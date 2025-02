Deu a louca no hospício

Foto: Divulgação

Os humoristas mais pirados do Brasil estão de volta com doses de gargalhadas

Nesta sexta-feira (21) o Teatro Liberdade, em São Paulo, será palco/hospício do show mais insano de humor dos últimos tempos. Sobem ao palco da região central os humoristas/doutores da loucura Enfermeiro Sincero, a técnica de enfermagem, Dr. Vini e Dalyana Moreno.

Juntos a trupe transforma o Teatro Liberdade num hospício com o show “Os Plantonistas” numa apresentação única e imperdível. Os pirados têm percorrido o Brasil sempre em concorridas apresentações.

Recomendado para todos, sem contraindicação, é o remédio perfeito para profissionais de saúde aliviarem o estresse com altas doses de gargalhadas e descontração. A comédia proporciona uma oportunidade única de se divertir, “numa reconexão com o lado mais leve da vida”.

Então é se soltar e aproveitar essa overdose de humor e gargalhadas com Os Plantonistas.

SERVIÇO

Os Plantonistas

Dia 21 de fevereiro – 2OH30

Duração: 90 minutos

Gênero: Humor

Classificação: 14 anos

Teatro Liberdade

Rua São Joaquim nº129 – Liberdade – São Paulo

Ingressos a partir de R$ 30,00

Abertura da casa: 1h antes do início do evento

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/101865/d/295133