Detran.SP só vai atender casos urgentes em período de medidas mais restritivas

A medida é necessária devido à adoção de diretrizes mais restritivas adotadas pelo Governo de São Paulo para evitar novos casos de contaminação pelo coronavírus. Desta forma, apenas serviços essenciais podem permanecer em funcionamento. A medida será válida por 15 dias.

Mesmo com a maioria dos funcionários em regime de teletrabalho, conforme recomenda o Governo, os serviços internos não serão descontinuados. Os atendimentos de revistoria de veículos, entrega e recebimento de documentos aos cidadãos e malotes dos seus credenciados serão realizados para casos emergenciais, através de agendamento.

Além da suspensão do atendimento presencial, o fechamento das unidades implica ainda no cancelamento dos exames teóricos e práticos. As aulas práticas e teóricas presenciais também estão suspensas. Poderão ser mantidas apenas as aulas teóricas na modalidade remota.

É importante destacar que as equipes internas do Detran.SP continuam desenvolvendo suas atividades. Havendo reclassificação, de acordo com o Plano São Paulo, os atendimentos presenciais serão retomados.