Detran-SP permite parcelamentos de débitos em 18 vezes

O órgão credenciou 12 instituições financeiras para fazer o pagamento. O benefício, no entanto, tem alguns limites: somente é válido para as cobranças do Detran-SP, e não por órgãos municipais ou de outros Estados, e não é válido para inscritos na dívida ativa, parcelamentos com inscritos em cobrança administrativa e de veículos licenciados em outras unidades federativas.

As empresas habilitadas apresentam planos de pagamento dos débitos em aberto, para que o titular do cartão saiba dos custos adicionais, como os juros, que podem variar de 3 a 20%, dependendo do tamanho da dívida e a forma de pagamento.

Mais informações em https://www.detran.sp.gov.br/.