Detran.SP leiloa 868 veículos em Caieiras e região

Os lances já estão abertos no site www.sumareleiloes.com.br e podem ser feitos até as 10 horas de sexta. Em Mairiporã, são 61 unidades, enquanto que em Cajamar são 64, Franco da Rocha, 91 veículos e Caieiras, com 652 unidades, tem o meio número de veículos na lista.

Pessoas físicas, a partir dos 18 anos, só podem adquirir os veículos com direito a documentação. O pagamento deve ser feito à vista. Após o arremate, os débitos são baixados e é necessário que o comprador efetue a transferência do veículo para o seu nome, emitindo um novo documento para o veículo.

Vale lembrar, contudo, que se o valor da venda não for suficiente para cobrir as dívidas, o antigo proprietário continuará responsável por quitá-las.

As fotos dos veículos estão disponíveis no site do leiloeiro. O número de lotes a serem leiloados está sujeito a alterações, pois os proprietários podem regularizar a situação de seus veículos e retirá-los do pátio antes da realização do evento.

Veículos podem ser visitados

Como em edições anteriores, os veículos podem ser vistos pessoalmente nos pátios. Os carros e motos estão disponíveis para visitação nos dias 24, das 8 horas às 16h30, e 25, das 8 às 10 horas.

Os pátios ficam localizados em Franco da Rocha, na Estrada Municipal de Franco da Rocha, nº 280, bairro Mato Dentro, e Estrada da Vargem Grande, 1.500, no mesmo município.

Em Caieiras, o pátio fica na Avenida Marcelino Bressiani, nº 280, Jardim Marcelino; na Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, km 38, nº 3.850, Jardim Vera Tereza; e também na estrada da Servidão, na cidade de Sumaré, no interior de São Paulo.

Regras

Os leilões são realizados conforme determina a legislação federal. Os veículos removidos por infração às leis de trânsito, como, por exemplo, falta de licenciamento, podem ir a leilão caso não sejam retirados por seus proprietários em até 60 dias, exceto os que têm pendência judicial, de acordo com a lei federal 13.160, de 2015.

Antes de ir a leilão, porém, o dono do veículo é notificado e tem prazo para reaver o bem. A notificação é feita por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado e no portal do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br). Passado o prazo legal e não havendo manifestação do responsável, o veículo é relacionado para leilão.

O órgão estadual é responsável apenas por veículos removidos pela Polícia Militar, em perímetro urbano, por infrações que competem ao Estado fiscalizar, como racha, manobra perigosa, falta de licenciamento, veículo sem placa ou com a placa ilegível.

Veículos removidos por estacionamento irregular, por exemplo, são de responsabilidade das prefeituras. Aqueles removidos em estradas são de responsabilidade dos órgãos que atuam em rodovias, como o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Veículos removidos por envolvimento em crimes são de responsabilidade da SSP, Secretaria da Segurança Pública, e aqueles com pendências judiciais competem ao Poder Judiciário.