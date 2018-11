Detran.SP leiloa 808 veículos em Caieiras e região

Os lances já estão abertos no site (www.sumareleiloes.com.br) e podem ser feitos até as 10h de sexta e sábado (1º de dezembro).

Pessoas físicas, a partir dos 18 anos, só podem adquirir os veículos com direito a documentação. O pagamento deve ser feito à vista. Após o arremate, os débitos são baixados e é necessário que o comprador efetue a transferência do veículo para o seu nome, emitindo um novo documento para o veículo.

Cabe salientar, contudo, que se o valor da venda não for suficiente para cobrir as dívidas, o antigo proprietário continuará responsável por quitá-las.

As fotos dos veículos estão disponíveis no site do leiloeiro. O número de lotes a serem leiloados está sujeito a alterações, pois os proprietários podem regularizar a situação de seus veículos e retirá-los do pátio antes da realização do evento.

Visita ao pátio

Os concorrentes podem visitar os veículos no pátio nesta quinta, das 8h às 16h30, e na sexta, das 8h às 10h. O pátio em Caieiras fica na Avenida Marcelino Bressiane, 280, no Jardim Marcelino. No endereço também estão os veículos de Cajamar, Francisco Morato, Mairiporã e Franco da Rocha. O pátio de Santana de Parnaíba fica localizado na Estrada dos Romeiros (N50), km 40, centro.