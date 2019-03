Detran.SP flagra irregularidades em 38 empresas de vistoria na Grande SP

Entre os registros, foram constatados problemas como: falta de acessibilidade e comunicação visual; fachada inadequada; vistoriadores sem identificação; falta de equipamentos para emissão de notas fiscais; falta de certificados, entre outros.

Na região, foram fiscalizados ECVs em Francisco Morato, Franco da Rocha, Mairiporã, Caieiras e Cajamar. Os relatórios da operação serão avaliados e as empresas credenciadas de vistoria poderão ser suspensas da atividade por 30 dias. O prazo dobra se a ECV for reincidente e triplica, no caso de terceira ocorrência.

ECV

As ECVs são empresas privadas credenciadas ou autorizadas pelo Detran.SP para realização de vistoria veicular. Todo o processo de avaliação foi implantado e autorizado pelo Contran, Conselho Nacional de Trânsito, e segue a legislação federal. As inspeções são obrigatórias em situações como transferência de propriedade ou alteração de características do veículo.

Atualmente há 1.980 empresas ativas de vistoria em todo o Estado de São Paulo. No Núcleo de Procedimentos Administrativos do Detran.SP há 867 processos administrativos por irregularidades em andamento. Ao todo, 307 ECVs já foram suspensas no Estado.

Denúncias de possíveis irregularidades cometidas por empresas de vistoria podem ser feitas no site do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br), no espaço da “Ouvidoria”.

Internet

Os laudos das vistorias ficam disponíveis no site do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e também no aplicativo para celular, inclusive com as imagens registradas do veículo nas ocasiões. Basta digitar a placa e o número do Renavam do veículo a ser consultado.

O serviço informa a data da vistoria, o nome da empresa que realizou e a quilometragem aferida no hodômetro. Mostra, ainda, se o veículo estava regular, se foi aprovado, além de fotos dianteira, traseira e panorâmica registradas no momento da vistoria.