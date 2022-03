Detran.SP faz último mutirão do mês no Poupatempo. Cerca de 163 mil condutores precisam renovar CNH

Para deixar todos os motoristas em dia com a autarquia, o Detran.SP realiza neste sábado (26), em parceria com o Poupatempo, novo mutirão para a renovação da habilitação. É o último do mês. Foram abertas cerca de 9 mil vagas em 122 unidades de atendimento. Essa é a quarta ação do ano. O atendimento será disponibilizado no horário habitual de cada unidade, mediante agendamento prévio pelo portal do Poupatempo(www.poupatempo.sp.gov.br) ou app Poupatempo Digital.

Com base na retomada dos prazos para renovação das CNHs, determinada pela legislação federal, o mutirão tem como objetivo garantir que cidadãos com documentos vencidos entre setembro e outubro de 2020 regularizem suas situações antes do novo prazo de vencimento.

Para quem desejar regularizar a CNH pelos canais digitais do Detran.SP, o cidadão pode solicitar de forma online a renovação simplificada, sem a necessidade de comparecer a uma unidade de atendimento. O único deslocamento obrigatório é para o exame médico na clínica credenciada ao órgão estadual de trânsito.

A punição em caso de fiscalização de trânsito para quem não regularizar o documento no prazo correto é de sete pontos na carteira, além de multa no valor de R$ 293,47.

“De forma segura e sem burocracia, o motorista pode regularizar a sua habilitação tanto digitalmente quanto presencialmente. O Detran.SP reforça que é fundamental que todos os condutores renovem a CNH no prazo correto. Respeitar a legislação de trânsito é uma questão de cidadania”, alerta Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran.SP.

Passo a passo

A renovação da CNH pode ser feita de forma online pelo portal do Detran (www.detran.sp.gov.br), pelo portal do poupatempo.sp.gov.br ou pelo app ou do Poupatempo digital.

Para realizar o serviço, a pessoa não pode ter nenhum bloqueio no prontuário como suspensão ou cassação do documento. Se a pessoa optar por fazer o processo de forma presencial, deve ser feito agendamento da data no portal do Poupatempo – www.poupatempo.sp.gov.br no posto que deseja ser atendido.

Renovação das categorias C, D ou E: o primeiro passo é marcar exame toxicológico em uma das clínicas credenciadas.

Para o condutor que vai renovar as carteiras de habilitação categorias A e B, selecione a data e hora para exame médico com um profissional credenciado pelo Detran. No caso de profissionais que exercem atividade remunerada é necessário que se faça também o exame psicológico.

Pague a taxa de emissão do documento no valor de R$ 116,50 (que inclui o envio pelos Correios (Banco do Brasil, Bradesco, Santander e casas lotéricas).

A CNH no formato digital, que é válido em todo o país, é disponibilizada por meio do aplicativo da CDT (Carteira Digital de Trânsito), da Serpro (Empresa de Tecnologia da Informação do Governo Federal) disponível nos sistemas operacionais Android e iOS.

Serviço

O Mutirão para renovação de CNH: acontecerá nas unidades do Poupatempo, com nove mil vagas. Em função de feriado municipal, o posto de Carapicuíba estará fechado e não participa da ação deste sábado (26).

Horários de atendimento: habitual, de acordo com unidade escolhida e mediante agendamento prévio. Os locais e endereços podem ser consultados no portal www.poupatempo.sp.gov.br.