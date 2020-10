Detran.SP faz mutirão de prova teórica para quem teve CNH suspensa

A prova será realizada na FATEC, do Bom Retiro, no centro da capital. Os alunos serão divididos em 23 salas, durante três dias e em três turnos diferentes. A regra obedece ao limite de 40% da capacidade do estabelecimento de ensino, de acordo com o protocolo sanitário de prevenção à transmissão da Covid-19 e as recomendações contidas no Plano São Paulo do Governo do Estado. O primeiro turno será às 9h, o segundo às 11h30 e o terceiro às 15h00.

A CNH é suspensa quando o motorista comete infrações que superam 20 pontos na carteira ao longo de um ano ou ao cometer infrações consideradas como autosuspensivas – como participar de racha, dirigir embriagado ou fugir do local do acidente – por exemplo, (veja outras aqui). A primeira suspensão por pontos dura seis meses. Para os condutores infratores reincidentes, o período de impedimento pode variar de oito a 24 meses. Para recuperar a permissão de dirigir, o motorista precisa cumprir o tempo de suspensão, fazer o curso de reciclagem e ser aprovado na prova teórica.

Importante frisar que a iniciativa visa atender alunos do curso de Reciclagem de Condutor Infrator da Escola Pública de Trânsito (EPT), da capital. Não contempla alunos dos CFCs.

Fique por dentro

Local: Faculdade de Tecnologia de São Paulo – FATEC, Avenida Tiradentes, nº 615, Bom Retiro, capital paulista.

Cronograma

· 06, 07 e 08/10/2020 – aplicação das provas – das 7h às 18h

· 13/10/2020 – preparação do prédio – das 7h às 18h

· 14/10/2020 – aplicação das provas de reteste – das 7h às 18h