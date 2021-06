Detran alerta: não jogue dinheiro fora para “zerar” sua CNH

E esse serviço pode ser feito de maneira online, por meio dos canais digitais do Detran.SP, Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Além disso, a economia no bolso pode variar entre R$ 1 mil e R$ 1,3 mil, valores médios cobrados por estabelecimentos que prestam serviços de assessoria para os condutores que tiveram suas CNHs, Carteiras Nacionais de Habilitação, suspensas.

A Diretoria de Habilitação do Detran.SP esclarece que não há qualquer diferença quanto ao tempo de suspensão e o procedimento é o mesmo se o cidadão procurar diretamente o Departamento de Trânsito, de maneira online, para formalizar o início do seu processo. E o mais importante: economizando dinheiro em tempos ainda mais difíceis por conta da crise econômica em decorrência da pandemia.

A suspensão da CNH varia com base no tipo e na gravidade das infrações, além do próprio histórico do condutor. Os motoristas podem realizar o serviço por meio dos portais do Detran.SP e do Poupatempo, além do aplicativo do Poupatempo.

É valido reforçar que o cidadão não tem mais a necessidade de entregar fisicamente a sua habilitação para iniciar o processo de cumprimentos da suspensão. Saiba como solicitar os serviços de maneira online e sem custos adicionais:

Defesa da suspensão

Ao ser notificado do processo de suspensão do direito de dirigir, o motorista pode se defender contra a aplicação da penalidade, conforme prevê a legislação federal de trânsito, e apresentar sua defesa ao Detran.SP por escrito, de forma online, até a data-limite que consta na carta enviada pelo órgão. A data-limite sempre dá um prazo de pelo menos 30 dias a partir da entrega da correspondência para o condutor apresentar a defesa.

Caso não concorde com o resultado ou não tenha apresentado defesa, o motorista pode recorrer em 1ª instância à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) do Detran.SP. Se o recurso à Jari também for indeferido, o condutor poderá recorrer em 2ª instância ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran/SP) – ambos devem ser feitos por escrito e protocolados de maneira online em até 30 dias a partir do resultado da Jari.

Se ao final todos os recursos forem indeferidos, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada.

O passo a passo para a apresentação da defesa está disponível em: https://bit.ly/2SrQlHO

Suspensão da CNH

Caso o cidadão não queira apresentar defesa ou tenha seu recurso indeferido em todas as instâncias, ele deverá dar início ao processo de suspensão do direito de dirigir.

No portal do Detran.SP, o passo a passo para a o início do cumprimento da suspensão está disponível em: https://bit.ly/3vpqVbr . Após formalizar o processo, será inserido um bloqueio no seu prontuário iniciando a contagem do prazo da penalidade.

No aplicativo do Poupatempo, o serviço está disponível em: Serviços > CNH > Suspensão, cassação e reabilitação.

O tutorial também está disponível no Canal do Detran.SP no YouTube, no link: https://bit.ly/3pY7YLE