Despesas obrigatórias: impostos

Foto: EBC/Agência Brasil

No Brasil, os impostos são divididos em três níveis: federal, estadual e municipal. Em janeiro, os contribuintes brasileiros precisam pagar, principalmente, os seguintes impostos:

* Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU): é um imposto municipal cobrado sobre a propriedade de imóveis urbanos. O valor do IPTU é calculado com base no valor venal do imóvel, que é o valor estimado pelo governo municipal.

* Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA): é um imposto estadual cobrado sobre a propriedade de veículos automotores. O valor do IPVA é calculado com base na potência do motor do veículo, no ano de fabricação e no valor venal do veículo.

Além desses impostos, em janeiro, os brasileiros também precisam pagar outras despesas específicas, como:

* Material escolar: o início do ano letivo é um momento de grande gasto para as famílias com a compra de material escolar para as crianças e adolescentes.

* Mensalidade e rematrícula escolar: as escolas e universidades costumam cobrar mensalidades e rematrículas no início do ano.

* Cobranças de serviços públicos: as contas de luz, água, gás e telefone costumam ser reajustadas no início do ano, o que pode representar um aumento significativo no orçamento familiar.

Essas despesas específicas de janeiro podem deixar os brasileiros preocupados, pois representam um impacto significativo no orçamento familiar. Para se preparar para esse momento, é importante que os brasileiros façam um planejamento financeiro e reservem um valor para o pagamento dos impostos e das outras despesas de janeiro.

A seguir, são apresentados algumas dicas para ajudar os brasileiros a se planejar para janeiro:

* Faça um orçamento familiar: é importante saber quanto dinheiro entra e quanto sai do seu orçamento para que você possa identificar quais são os gastos que podem ser reduzidos ou eliminados.

* Reserve um valor para os impostos: é importante reservar um valor mensal para o pagamento dos impostos, para que você não seja pego de surpresa no início do ano.

* Compre o material escolar com antecedência: se você comprar o material escolar com antecedência, poderá aproveitar as promoções e economizar dinheiro.

* Negocie com a escola ou universidade: se você tiver dificuldades para pagar a mensalidade ou rematrícula escolar, tente negociar com a escola ou universidade para obter um desconto ou parcelamento.

* Contate a concessionária de serviços públicos: se você tiver dificuldades para pagar as contas de luz, água, gás ou telefone, tente negociar com a concessionária para obter um desconto ou parcelamento.