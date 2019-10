Design do novo VW Golf foi criado por um brasileiro

Formação

Felipe revela que só percebeu que poderia seguir carreira como design de carros bem mais tarde, até pela dificuldade e poucas informações disponíveis na época, principalmente numa cidade do interior, onde morava.

Apenas aos 17 anos, já cursando Engenharia Civil em Campinas, na Unicamp, é que Felipe ficou sabendo de cursos de design específico para automóvel, em outras universidades. Ele até tentou conciliar os dois cursos, mas percebeu logo que sua vocação era mesmo para o automobilismo.

Início Profissional

Quando cursava o 3º ano, Felipe resolveu participar de um concurso de design promovido pela Volkswagen do Brasil. O resultado foi até bom, ele ficou entre os 10 primeiros classificados, mas somente os 3 primeiros ganharam um estágio na montadora.

Felipe não desistiu, e em 2006 participou novamente, onde foi o vencedor, conquistando assim uma vaga de estágio, no ano seguinte, no Volkswagen Design Studio, em São Bernardo do Campo (SP). Seu desempenho foi tão bom ao longo do estágio, que Felipe recebeu um convite do chefe de design da Volkswagen Brasil, Gerson Barone, para uma vaga de designer de exteriores na companhia. Este cargo fez com que Felipe, em 2009, chegasse ao “Brazilian Corner” na sede da Volkswagen, em Wolfsburg.

O “Brazilian Corner” é um estúdio dentro da sede da Volkswagen, destinado à reestruturação e aprovação do design dos carros da VW para o Brasil e a América Latina. A equipe era formada por designers, engenheiros, especialistas em ergonomia e modeladores.

Felipe diz que a princípio, a programação era ficar apenas 3 meses no estúdio, mas o designer teve um de seus esboços para alguns projetos selecionados pelo chefe global de design da Volkswagen, Klaus Bischoff.

A partir daí, Felipe ficou em definitivo em Wolfsburg, e o que era para durar apenas 3 meses, já somam 10 anos trabalhando e desenvolvendo novos projetos para a gigante alemã.

Aproveitando as oportunidades e se mostrando um profissional exemplar, Felipe passou a trabalhar com uma equipe de ótimos profissionais, liderada inclusive por outro brasileiro Marco Pavone (então chefe de equipe e hoje chefe de design exterior da VW).

Em 2013 Felipe passou a ser um integrante fixo da equipe de design exterior da Volkswagen.

Felipe Montoya é responsável pelo desenvolvimento de vários carros na marca, mas seus destaques ficam para o modelo elétrico ID.3, o novo Bora (mercado chinês) e claro o novo modelo do já consagrado Golf. Este último é um orgulho especial para Felipe pois foi o primeiro modelo onde ele chefiou todo o projeto do design exterior.