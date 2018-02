Desfiles agitam carnaval de Caieiras

Já o tradicional Bloco do Renatão busca manter viva a memória dos carnavais das marchinhas e dos sambas de exaltação reunindo famílias e amigos de todas as idades. A apresentação ocorrerá neste sábado, 3, às 18 horas, com o bloco saindo da esquina da Rua João Dártora com a Avenida XIV de Dezembro, no Centro, com destino à Avenida dos Estudantes.

Também em 3 de fevereiro, mas às 15h30, o Bloco Ginkoloucura sairá da Alameda José Bernardo Antônio, nº 12, Nova Era, contando com a Comunidade do Samba Nova Era e a Bateria Ginkolokura, sentido Velódromo Municipal.

Por fim, o Bloco Quero, nesse ano, será fixo e ocorrerá em 18 de fevereiro no Centro de Eventos Ícaro Della Torre, localizado na Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, km 34 e 34,5, das 13 às 20 horas. A entrada está vinculada a 1 quilo de alimento não perecível. A festa contará com a participação especial da Banda Mika Loka e Djs da região.

Em razão dos desfiles, o trânsito por essas ruas deve sofrer alterações.