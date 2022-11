Desentendimento na hora da troca de turno acaba em morte

O crime foi cometido na manhã de sábado (19) no anexo da pasta. A vítima tinha 19 anos

Uma briga, ainda não explicada, entre jovens militares da FAB no prédio do Ministério da Defesa, em Brasília, terminou com a morte de Kauan Jesus Cunha Duarte, de 19 anos de idade.

De acordo com informações colhidas, o militar Felipe de Carvalho Sales, também de 19 anos, atirou na cabeça do colega após uma discussão durante a troca de turno no alojamento de guarda, que fica no anexo da pasta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas o militar já estava morto quando a ambulância chegou no local. A Polícia Civil não informou se alguém foi preso pelo homicídio. De acordo com a

corporação, por se tratar de “um crime militar”, a investigação será conduzida pela FAB.

Apuração por jornalista da R7 informa que todos os militares que atuam no ministério e que estavam em serviço na escala deste sábado serão ouvidos para a investigação.

O Ministério da Defesa divulgou nota de pesar. Leia a íntegra:

“É com profundo sentimento de tristeza e pesar que o Ministério da Defesa lamenta o incidente ocorrido, na manhã deste sábado, no alojamento da guarda, localizado no prédio anexo da Pasta, e que vitimou, por meio de disparo de arma de fogo, um militar da Força Aérea Brasileira (FAB).

O Ministério rende as condolências aos familiares e amigos, pela irreparável perda. Neste momento de dor, a Defesa une-se às manifestações de solidariedade e de apoio à família, bem como acompanha a apuração e a investigação dos fatos, a serem conduzidas pela Força Aérea.”

