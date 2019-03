Desembargador do TRF da 2ª Região manda soltar Michel Temer

Na decisão que concedeu o HC, o desembargador afirma que “não cabe prisão preventiva por fatos antigos”.

“Expeçam-se alvarás de soltura, para imediata libertação dos pacientes, e dos demais que restarem presos pela mesma decisão de 1º grau, e que não impetraram habeas-corpus, eis que a eles fica estendida a ordem”, afirma a decisão.

Michel Temer foi preso na quinta-feira, 22, e se encontra preso na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele estava em São Paulo no momento da detenção. O Ministério Público Federal alega que o ex-presidente é chefe de uma “organização criminosa”.

“Reafirmo, por fim, que sou a favor da operação chamada “Lava-Jato” e que as investigações, as decisões, enfim tudo que, não só a ela concerne mas a todas sem exceção, devem observar as garantias constitucionais, e as leis, sob pena de não serem legitimadas”, disse o desembargador Athié em sua decisão.