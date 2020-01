Descarte ilegal de material prejudica todo o município

Em Caieiras, essa ação é constante e mais um flagrante foi feito pela reportagem do jornal Regional News. Dessa vez, foi possível ver pertences domésticos despejados de forma ilegal na Rua Angelo Dassero, entre o Sítio Aparecida e a Vila Rosina. A pilha de material descartado impressionava quem passava pelo local.

A questão foi levada a conhecimento do prefeito Gersinho Romero que voltou a dizer ser difícil de resolver porque demanda a colaboração de cada cidadão. “Estamos aumentando o sistema de monitoramento e direcionando a locais com grande fluxo de descarte de lixo, entulho e móveis velhos de forma ilegal. É uma maneira de fiscalizar, mas é complicado, pois a prefeitura limpa e no dia seguinte estão jogando lixo de novo”, falou Gersinho Romero.

Durante os esclarecimentos, o prefeito citou exemplos envolvendo o descarte de materiais inservíveis de forma irregular. “Anos atrás tínhamos um problema na Rua Jundiaí e depois de muito investigar, encontramos um colchão na tubulação de água. É fácil culpar a prefeitura, mas precisamos da colaboração de todos”, concluiu.