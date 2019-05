Descarte ilegal de entulho é prejudicial

Aproveitando o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o jornal Regional News não quer apenas noticiar fatos assim, mas também chamar a atenção para essa questão que causa prejuízos, na maioria das vezes, irreparáveis ao solo e ao próprio ser humano.

A cada matéria com esse tema partimos de um local com problemas e repercussão seja na rede social, seja no envio de imagens para a redação do jornal. Desta vez, o foco se concentra em uma área entre as Ruas Francisco Caro Dias e Ângelo Scatolin, na Vila Rosina.

No local é possível encontrar desde restos de construção civil até móveis velhos e caixa d’água velha. A cena irrita quem passa local. “É uma vergonha ver uma montanha de lixo dessa jogada assim dessa forma em nosso bairro, perto de nossas casas”, disse uma senhora que passava pela Rua Ângelo Scatolin enquanto a reportagem tirava fotos.

Em situações como essa, o mais comum é culpar a prefeitura por não limpar. Contudo, há também quem peça conscientização aos próprios cidadão. “Deveria mesmo era existir conscientização da população e não ficar descartando lixo e entulho em locais públicos. Culpa da própria população por isso. Do que adianta a prefeitura recolher e o povo continuar jogando lixo?”, questiona Fernanda Gonçalves.

Adriano Pontes criticou a ação dos moradores, mas não exime o governo municipal de culpa. “Está errado o pessoal jogar. No entanto, a prefeitura deveria ter um serviço para recolher ou pelo menos um ponto para o descarte correto do entulho e não tem. Até onde sei, cobra uma taxa de 100 reais para retirar. Nem todos munícipes podem pagar. Deveria ser igual a São Paulo que conta com pontos para descarte”, sugeriu.

João dos Santos lembrou de um serviço da prefeitura que foi paralisado, mas que ajudava muito. “Antes tinha uma ação da municipalidade para retirar, sofás, camas, móveis velhos, etc em dia previamente divulgado”, falou.

Como na Vila Rosina, outros pontos em bairros da cidade, dotada de muitas áreas verdes, sofrem com a mesma situação. Ao invés de esperar do poder público uma solução, cada um deve fazer sua parte.

Em busca de um esclarecimento, o prefeito Gersinho Romero foi procurado e disse ficar triste quando nota uma área cheia de lixo, entulho e móveis velhos. “Nos deixa tristes, pois limpamos regularmente. Fazemos esse serviço mensalmente. Basta o cidadão ligar que deslocamos uma equipe até o local. Mas preciso também da colaboração das pessoas. Não pode despejar lixo, entulho e outros materiais velhos dessa forma. Para piorar, as que fazem isso, jogam na frente da casa dos outros”, afirmou.

Segundo prefeito, a fiscalização vai passar a ser um pouco mais dura. “Como tentativa de amenizar essa situação, vamos começar a multar e o recurso arrecadado será utilizado para fortalecer a coleta desses materiais e deixar a cidade limpa. Se o povo não ajudar e não se organizar, a prefeitura não vai dar conta dessa questão”, disse Gersinho.