Descarte correto de lixo e entulho evita vários problemas

Mesmo com ações e punições, entulho, lixo e outros materiais inservíveis continuam sendo despejados de forma ilegal em áreas de Caieiras. A ação que é proibida por Lei é recorrente na cidade e uma solução demanda muito mais da colaboração das pessoas, do que uma ação do poder público que limpa os locais, mas se depara com a situação no dia seguinte.