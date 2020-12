DER retoma emissão das multas em rodovias de São Paulo

Muitos serviços suspensos durante o ano por conta da pandemia do coronavírus estão sendo retomados pelos órgão responsáveis. O DER-SP retoma a partir desta terça-feira, 1º, a emissão das multas, as Notificação de Penalidades, nas rodovias estaduais paulistas. A medida segue a Resolução Nº 805 do Contran, Conselho Nacional de Trânsito, do Governo Federal. De forma geral, os prazos para as infrações cometidas a partir de 1/12/2020 voltam a ser realizados como acontecia antes da pandemia, seguindo o CTB, Código de Trânsito Brasileiro.