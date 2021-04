DER inicia parcelamento para pagamento de multas

Com essa opção, a partir de agora, os usuários autuados nas rodovias estaduais poderão acessar o botão “Parcelamento de Multas” disponível no site do órgão, o www.der.sp.gov.br, sendo direcionados para a página da empresa responsável pelas transações com os cartões, tudo de maneira segura.

De acordo com o DER, não poderão ser parceladas as multas inscritas em dívida ativa.