DER destina equipe para estudar trânsito da Rodovia SP-332

Os olhares mais atentos também registraram o sobrevoo de um drone e muitas perguntas surgiram por se tratar de um trecho com trânsito caótico e que nós caieirenses há anos aguardamos por uma solução.

Em busca de uma resposta, entramos em contato com o DER. De acordo com a assessoria de imprensa, o departamento tem adotado o uso de drones nas rodovias paulistas com o objetivo de avaliar a operação e o fluxo de veículos.

Expectativas foram criadas…