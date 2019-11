Depois da lama, quatro anos sem limpeza

Quatro anos se passaram e ainda ouvimos o choro entalado de Mariana, assim como ainda se ouvem os gritos daqueles que conheceram um tal Sérgio, no Rio de Janeiro, que construiu prédios com areia de praia, certamente imaginando que tudo era realmente uma brincadeira, e talvez, somente talvez, o general francês tivesse realmente razão. E assim o tempo vai passando com desastres ecológicos se sucedendo, tragédias pessoais, e infortúnios coletivos.