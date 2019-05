Dentre outras ‘desprioridades’, mais essa

Como praticamente tudo na atualidade, mais uma daquelas discussões inócuas que não levam a palmo diante do nariz. Acreditem, salvo “malas e horrorosas” exceções, muito poucos reeducando sequer tem condição de se ocupar com a questão, quanto mais condições financeiras de eventualmente resolvê-las. É claro, é mais um passo no sentido da ética, muito embora, talvez, deixar próximo entregue à própria sorte e às necessidades de uma completa miséria pessoal, signifiquem três atrás. É como dar aquela moeda no semáforo: a quem se ajuda? Ao pobre infeliz que a recebe ou ao infeliz pobre que a atira? Bem para fome do irmão ou bem para a consciência do falastrão? A ajuda econômica, material é necessária? Evidente que sim, mas certamente é a quarta ou quinta numa fila de prioridades… No caso de nossos representantes…são tantas prioridades preliminares, que somente a eloquência do silêncio sepulcral traduza nossa indignação. Sentimento que há de ser guardado no fundo daquela gaveta lá de casa, bem juntinho do título de eleitor que já ensaia o próximo passeio…