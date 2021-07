Denis Fumagali diz que não é funcionário da prefeitura

A pessoa citada é Denis Fumagali que não esconde ser defensor da atual gestão e foi procurado na ocasião para se defender. Dentre as perguntas feitas, uma dúvida também de quem fez a denúncia ao jornal, era se Denis fazia parte do quadro de funcionários da prefeitura, pois sua ação demonstrava isso.

Ao Regional News, Denis informou que não era funcionário da municipalidade, tampouco tinha cargo comissionado em algum setor.

Por agir de forma ferrenha em defesa das ações do atual prefeito, ele ganhou notoriedade na cidade e até entre servidores municipais. A resposta dada por Denis e publicada na íntegra pelo RN chamou atenção de um leitor que encaminhou um ‘print’ para o jornal mostrando que Denis constava como funcionário da prefeitura, sendo contratado em abril deste ano.

Antes de publicar a matéria, a reportagem também consultou o Portal da Transparência do governo municipal e não constava seu nome como servidor.

Com a dúvida gerada, Fumagali foi novamente procurado pelo jornal e explicou que “o pessoal do RH da Prefeitura colocou errado no sistema da Prefeitura. Foi um erro e foi corrigido, pois não sou comissionado. Sou membro da junta de recursos, não sou funcionário, e sim um Agente honorífico. O sistema lançou incorretamente”, esclareceu Denis.