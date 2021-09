Demutran promoverá mudanças em cruzamento da Rodovia SP-332 em Caieiras

De acordo com a publicação feita nas redes sociais, via passará por algumas alterações baseadas em estudos sobre o tráfego realizados pelo Demutran, visando a melhoria do fluxo e redução de acidentes. Também será realizada a instalação de toda a sinalização pertinente.

Segundo a prefeitura, durante a adaptação, agentes estarão sinalizando e orientando os usuários da rodovia nos pontos em que serão feitas as alterações.

Os motoristas que se deslocam da Avenida Marcelino Bressiani, no Jardim Marcelino, com a intenção de acessarem as ruas e comércios do lado oposto da via, cruzam a Rodovia, o que ocorre de maneira reversa também. Portanto, torna-se necessária a proibição deste cruzamento para dar uma opção de saída ao trecho.

Com a alteração, será permitido o retorno ao centro da cidade, porém, o retorno à rodovia sentido Franco da Rocha, será interrompido. Não haverá cruzamento nesta rotatória, tornando-se um retorno simples.