Deficiências de uma sociedade

Há casos, todavia, cada vez mais freqüentes, inclusive, em nosso País, lamentavelmente, em que o eixo da normalidade e do respeito ao ser humano se desloca e começamos a observar a “coisificação” do próximo. Sedia, então, o fenômeno, o direito penal, com todas suas peculiaridades, com método, princípios normas. Nesse contexto observamos, então o crime de estupro, sendo continuamente divulgado, observando mulheres, inclusive crianças, vitimadas de violência sexual, com aumento significativo do número de casos a cada ano.

É necessário, entretanto, uma análise sobre o conceito técnico do fato, isento de paixões ou ideologias, para não sermos surpreendidos por conclusões erradas, mesmo, que infelizmente nossos legisladores, na ânsia de uma resposta social, não se atentaram ou sequer se deram conta. A deficiência moral, a torpeza, a educação precária, a cultura pessimamente influenciada não se resolvem com lei, principalmente aquelas produzidas irresponsavelmente com finalidades eleitorais. Covardia, também, não se extingue por decreto. Sempre nos lembramos do Grande Artífice da Carpintaria. Túmulos caiados por fora, cheios de podridão por dentro…