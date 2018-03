Deficiência moral

E longe de vileza de informar o suicídio logo ali, como se a expressão não fosse triste, lastimável de ser lembrada por uma agente política em suas redes sociais, mais e mais vêm à mente que determinados cargos demandam uma IDADE MÍNIMA, uma EXPERIÊNCIA MÍNIMA, e não a fria aprovação em concursos que demandam dedicação exclusiva por vários anos, nos quais, na maior parte casos há um apoio de familiares garantindo a empreita para o certame, e não haja nisso qualquer demérito. Vida, meus amigos, é coisa que não se ensina.

Vida se vive, experiência, ama, chora, sorri, acorda e dorme… e dorme. As maiores lições são dadas em silêncio, com o brilho de um olhar, com um sorriso leve esboçado, e talvez uma lágrima escondida ali no canto do olho. A beleza do universo está na diversidade e numa ordem que nem sempre compreendemos. Mas está longe da mediocridade, do preconceito e da ignorância. Estes, são os verdadeiros deficientes intelectuais.