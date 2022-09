Frio continua até o domingo (25) no Estado de São Paulo, alerta Defesa Civil

Segundo dados do CGE, Centro de Gerenciamento de Emergência, uma massa de ar frio deve avançar por São Paulo derrubando as temperaturas, principalmente na região da faixa leste do estado, com mínima prevista de 3°C na Serra da Mantiqueira.

Na Capital e Região Metropolitana de São Paulo a temperatura mínima pode chegar a 7º C. Já no interior do estado, nas regiões de Sorocaba e Campinas, os termômetros poderão marcar mínimas de 9º C. Em São José dos Campos e Vale do Ribeira a temperatura pode chegar aos 8º C. Na Baixada Santista a temperatura chegará a 13º C e no Litoral Norte 12º C.

Cuidados com a saúde

A queda abrupta de temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e danos à saúde. No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia e, devido à diminuição das chuvas e redução da umidade relativa do ar, a ocorrência de doenças que atacam o aparelho respiratório. Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Mantenha-os agasalhados.

Em virtude das doenças oportunistas que incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e meningite) é essencial tomar medidas simples como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos.

