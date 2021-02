Defesa Civil de SP emite alerta referente à previsão de chuvas intensas

As regionais mais afetadas e com áreas mais vulneráveis serão: Região Metropolitana de São Paulo, Litoral Norte, Baixada Santista, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba.

Por conta deste cenário meteorológico, faz-se necessário orientar a população, sobre o risco e as medidas preventivas que devem adotar para reduzir os danos materiais e humanos que um desastre dessa natureza pode causar.

Orientamos a população a não atravessar locais alagados e não enfrentar enxurradas; àqueles que residem em áreas de encosta, monitore regularmente sua residência e seu terreno, a fim de verificar o surgimento de trincas nas paredes e no chão, bem como a inclinação de postes, árvores e muros, pois tratam de evidências de movimentação do solo, podendo evoluir a um cenário de deslizamento.

Não atravesse locais alagados. Não enfrente enxurradas. E não se banhe, ou participe de pescarias, em rios e cachoeiras, durante ou logo depois de chuvas intensas.

Reforçamos também a necessidade das pessoas se cadastrarem no nosso serviço de alertas meteorológicos. Para se cadastrar, a pessoa só precisa enviar uma mensagem por meio do aplicativo para envio de SMS do celular para o número 40199, constando o número do CEP que tem interesse em receber informações. A partir disso, o cidadão passa a receber alertas sempre que a Defesa Civil do Estado identificar uma situação de risco na área que abrange o CEP indicado.

Acompanhe as orientações da Defesa Civil pelo site www.spalerta.sp.gov.br, que contém informações importantes do que fazer antes, durante e após um desastre natural.