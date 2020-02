Defesa Civil de SP alerta para forte chuva nos próximos dias

Assim, em razão desses eventos, orientamos a todos para ficarem atentos a qualquer sinal de perigo, como alagamentos, enxurradas, desabamentos e deslizamentos de terra, assim como ocorrências relacionadas com raios e vento.Em caso de emergência, avise imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Devido à área de instabilidade, as regionais mais atingidas serão: Sorocaba, Baixada Santista, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e Itapeva. Também não descartamos a incidência de chuva forte no Vale do Paraíba, Litoral Norte, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Araçatuba e Bauru.

Não atravesse locais alagados. Não enfrente enxurradas. E não se banhe, ou participe de pescarias, em rios e cachoeiras, durante ou logo depois de chuvas intensas.

Acompanhe as orientações da Defesa Civil pelo site www.spalerta.sp.gov.br.