Defesa Civil de Caieiras: Adriano Udvari, o “Soninho”, não dorme em serviço

Nomeado Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil na gestão atual, ingressou na vida pública em 2008 como motorista na Secretaria Municipal de Educação, onde trabalhou por dois anos.

Em 2010, após ser aprovado em concurso público integrou a GCM, Guarda Civil Municipal. Com seu desempenho sendo analisado pelo comando, em 2012, por indicação do Dr. Rodrigo Nery, Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Adriano foi designado participou da implantação do sistema de câmeras de monitoramento na cidade e se tornou responsável pelo setor.

“Em razão do bom trabalho e desempenho na central de monitoramento, fui indicado pelo secretário para assumir a Defesa Civil e dei início a uma série de mudanças que são vistas como positivas atualmente”, disse “Soninho”.

Sem atividade paralela, desde que assumiu o setor e também fi car responsável pelo SAUR, Serviço de Atendimento de Urgência, Adriano está sempre de prontidão. “Trabalho cerca de 12 horas por dia e estou atento aos acontecimentos nos fi ns semana. É uma área que demanda muita dedicação, não importa a hora. Estou sempre de prontidão”, revelou.

Mesmo com muito trabalho por fazer, “Soninho” um desejo de implantar um projeto educacional de urgência e emergência no município, e que o SAUR não fosse só municipal e sim regional. “Quem sabe não conseguimos expandir esse atendimento do SAUR que tem sido benéfico a população de Caieiras. Tenho vontade de levar isso aos municípios vizinhos”, declarou.

Hoje, o setor conta com instalações capazes de garantir um bom atendimento. “Instalamos novos rádios comunicadores nas ambulâncias, qualificamos os funcionários com os cursos de código Q, facilitando a comunicação, e aulas de APH em parceira com o Corpo de Bombeiros”, destacou.

Em meio as ações que coordena, ele destaca como uma das mais importantes o apoio prestado em Brumadinho, Minas Gerais, quando do rompimento da barragem. “Pudemos contribuir nessa tragédia que chocou o mundo”, lembrou Adriano, que hoje conta com 68 colaboradores em sua equipe e os agradece pela parceria. “Esse trabalho só é possível com a colaboração de todos e eles também fazem a diferença”, finalizou Adriano.

Defesa Civil de Caieiras

Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves km 34

Telefone: 4605-4411

*Matéria originalmente publicada em janeiro de 2020, leia a edição completa aqui.

Siga o Rnews nas redes sociais