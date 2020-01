Defesa Civil atua incansavelmente em Caieiras

A ação ocorreu na quinta-feira, 9, e foi acompanhada pela reportagem do jornal Regional News. Utilizando o barco e outros equipamentos, profissionais retiraram grande parte do material que ocupava o leito e margens do rio em diversos trechos.

O trabalho no Rio Juqueri, aliás, tem recebido atenção da prefeitura para amenizar os impactos causados pela chuva que voltou a castigar a Caieiras no domingo, 12. “Determinei essa limpeza e continuamos afundando a calha do rio para que receba mais volume de água. Contudo, a chuva de domingo foi muito acima do esperado. Em 30 minutos caiu mais água do que o previsto. Nenhuma cidade resiste quando isso acontece”, disse Gersinho.

Ao ter acesso a quantidade de materiais despejados no Rio Juqueri, o prefeito voltou a pedir a colaboração da população. “Tem coleta semanal e não existe motivo para jogar esse material no rio. Todos sofrem com essa ação inconsequente”, falou.