Defeito em lombada eletrônica registrou multas

Trata-se da aplicação de multas por excesso de velocidade registradas pela lombada eletrônica que fica na altura do nº 17.992 da via devido a falhas no equipamento de registro.

De acordo com Henrique Ermeto, Supervisor de Operações da Viação Caieiras, no período de 7 de abril a 27 do mesmo mês foram recebidas 80 multas vindas desse radar. “Fomos pegos de surpresa com a quantidade de autuações. Em média, registramos 15 multas no mês e nesse período citado foram 80. Como coincidiu com o recapeamento que ocorreu na avenida no mesmo tempo, logo imaginamos que o equipamento pudesse estar com problemas. A ideia de buscar divulgação no jornal é para alertar que outras pessoas podem ter sido afetadas também”, relatou.

De fato, mais dois leitores entraram em contato para relatar insatisfação com a lombada eletrônica. Um deles é Claudio Santos que recebeu em sua casa pelos menos três notificações de multa por velocidade. “Achei estranho e vou recorrer por ter certeza que não desrespeitei o limite exigido pelo trecho em questão”, declarou.

Com base nas reclamações, o jornal Regional News entrou em contato com a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, que encaminhou uma informação importante aos proprietário de veículos que foram lesados pela leitura irregular do equipamento.

Segundo do DSV, Departamento de Operação do Sistema Viário, será providenciado o cancelamento de todas as multas de trânsito registradas na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, número 17.992, Perus, no período de 23 de março a 15 de maio de 2018, devido a falhas do equipamento.

Ainda de acordo com a nota, a anulação é automática, sem prejuízo aos motoristas. Portanto, não será necessário entrar com recurso junto ao Departamento de Trânsito.