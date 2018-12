Decoração natalina exige cuidados

Em meios aos cuidados que se deve ter está exatamente na hora da compra. Isso porque nos comércios do Brasil é possível encontrar muitos produtos vindo de fora sem a aprovação do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

De acordo com o órgão, apesar de ser um ponto alto na temporada de festas, esse tipo de luminária também é potencialmente perigoso. Os principais riscos, quando não são tomadas algumas precauções, são choque elétrico e incêndio.

Para evitar acidentes, algumas dicas de dispositivos elétricos e cuidados podem ajudar. Instalações antigas, descuidadas ou desgastes no material isolante podem causar o que é conhecido como fuga de corrente. O exemplo habitual é o choque elétrico em seres humanos, principalmente quando tocamos peças metálicas.

Portanto, é fundamental confirmar se a tensão elétrica de sua luminária natalina é compatível com a rede elétrica da sua residência.

Outra recomendação é verificar se o pisca-pisca é adequado para o ambiente onde pretende instalá-lo.

Muito comum se ver, o uso de adaptadores de plugues, popularmente conhecidos como “benjamins”, exige observar se são certificados. Também deve-se evitar ligar muitas luminárias em um mesmo ponto de energia.

As orientações remetem ainda a não fazer emendas ou reparos nas luminárias, evitar colocar a árvore de Natal perto de cortinas ou materiais que possa propagar fogo, ter cuidados com a utilização de velas e deligar as lâmpadas sempre que for sair e ao dormir.