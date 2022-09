Debate na Globo será o último antes do 1º turno das eleições

No próximo domingo cerca de 126 milhões de brasileiros irão às urnas decidir quem irá governar o país nos próximos quatro anos.

Estarão presentes no debate os candidatos à presidência: Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Felipe D’Ávila (NOVO), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB). Seguindo a lei eleitoral, foram convidados os concorrentes de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares e sem impedimento na Justiça, seja eleitoral ou comum.

Conforme divulgou o Portal G1, o debate terá quatro blocos: o primeiro e o terceiro com temas livres; o segundo e o quarto com temas determinados. Ao final do quarto bloco, cada candidato fará suas considerações finais.

