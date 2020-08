Debate irá decidir volta às aulas em Caieiras

Em São Paulo, até a quarta-feira, 5, o Governo do Estado mantinha a previsão de retorno para 8 de setembro. A retomada, entretanto, está condicionada se todas as regiões permanecerem na etapa amarela do Plano São Paulo por 28 dias consecutivos.

O município de Caieiras está inserido nessa situação e deve seguir o que o Estado determinar. Para saber mais detalhes dessa questão na cidade, o jornal Regional News conversou com o prefeito Gersinho Romero.

Entre dificuldades e benefícios, ele confirmou que vai cumprir o que for determinado por esferas superiores e revelou várias situações que cercam esse tema. “Tudo que envolve tomada de decisão em decorrência da pandemia acometida em virtude da Covid-19, eu procuro atender tanto o Governo Federal, como o estadual, pensando na economia e ao mesmo tempo na saúde. Mas é complicado porque a União diz uma coisa e o Estado outra. Dão autonomia aos municípios, mas não é bem assim que funciona. Quando lanço um decreto que contraria o Estado, o Ministério Público vem em cima da prefeitura e anula o decreto”, falou o prefeito.

Mesmo com os apontamentos feito, Gersinho informou que no caso da volta às aulas vai seguir o que o Estado determinar. “Estamos preparados com todos os procedimentos e normativas necessárias.

Essa semana a Secretaria de Educação lançou uma pesquisa para que os pais se manifestem a favor ou contra a volta das aulas. Mas no meu entender, a Covid só será resolvida totalmente quando todos tomarem a vacina. Enquanto isso não acontecer, o vírus vai continuar circulando. Por isso, não adianta fazer um investimento grande para a volta das aulas e o pais não aceitarem mandar os filhos para o colégio. Portanto, uma programação será feita após o encerramento da pesquisa”, detalhou Gersinho.

Pesquisa

A Secretaria Municipal de Educação lançou na terça-feira, 4, uma pesquisa acerca do retorno às aulas.

De acordo com o governo municipal, é de grande importância que todos os pais e/ou responsáveis respondam o questionário para o planejamento do retorno das aulas.

Para responder a pesquisa, basta acessar o site da Secretaria de Educação: https://educacao.caieiras.sp.gov.br, a partir do dia e horário informados acima.

Segundo a prefeitura, caso o pai tenha mais de um filho na Rede Municipal de Educação, será necessário responder algumas perguntas repetidas, uma para cada criança. No início do formulário você será informado sobre a qual filho(a) se referem as perguntas. Após seguir esses passos clique em “Enviar”.

O prefeito Gersinho Romero em conjunto com a Secretaria está organizando tudo para que quando as aulas voltarem, seja da forma mais segura possível, respeitando todas as orientações e protocolos das autoridades sanitárias.