De pai para filho, tradição é mantida na família

Em entrevista ao jornal Regional News, os doutores Hélio, Marcelo e, a mais nova dentista da família, Laura, falaram sobre a passagem de bastão e o exemplo seguido com orgulho por todos.

Aos 88 anos, completados na quarta-feira, 7, dr. Hélio foi o primeiro a falar da alegria em ter conseguido manter a odontologia dentro da família. “Tudo começou com meu pai Amleto. Dei seguimento e, para minha felicidade, meu filho Marcelo e agora minha neta Laura seguiram o mesmo caminho, mesmo sem ser uma imposição. Tenho bastante orgulho, pois é muito raro acontecer com um profissional”, disse Dr. Hélio.

Dr. Marcelo Ricciarelli que aos 55 anos continua atuando também falou com exaltação por saber que a filha resolveu seguir a mesma carreira do bisavô, do avô e do pai. “Como pai, gostaria que ela escolhesse, mas quando ouvi dela que seria dentista por inciativa própria, foi uma sensação diferente que pouca gente vai sentir. Eu tive esse prazer”, declarou, lembrando que não a obrigou seguir a carreira. “Não foi uma determinação, mas quando disse que gostaria de ser dentista, foi muito orgulho, pois já vem do meu avô, do meu pai e agora são quatro gerações dentro da odontologia. Cada um no seu tempo, cada um com suas virtudes e é especial para nós ter essa tradição associada a odontologia na cidade de Caieiras. Sem dúvida, um motivo a mais para comemorar no Dia dos Pais”, declarou.

Também orgulhosa e sem esconder que enxergou no pai e no avô a alegria pela profissão, Dra. Laura não teve dúvida que deveria dar seguimento a essa tradição familiar. “Sempre vi o amor que meu pai e meu avô tinham pela profissão. Quando terminei o colegial, decidi seguir isso também e é uma coisa que cada vez mais venho me apaixonando, sem dúvida”, revelou, a mais nova dentista, que já se especializa para oferecer ainda mais aos clientes do pai. “Estou fazendo pós em harmonização orofacial que envolve botox, preenchimento, coisas que gosto muito e inclui a estética. Os tempos são outros né [risos] e além de continuar exercendo, vamos trazer novos atendimentos. Mas como o foco é do Dia dos Pais, falo com honradez do meu pai e meu avô que serviram de inspiração”, concluiu.