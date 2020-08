De Caieiras para o Reino Unido

Morador de Laranjeiras, o jovem que cursa o 3º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Walther Weiszflog foi aprovado para estudar na Universidade de Huddersfield, no Reino Unido, e vai cursar Biomedicina fora do País.

De acordo com o Caio Henrique, que sempre teve por objetivo estudar fora do País, as oportunidades de trabalho e até extensão dos estudos são maiores no exterior do que aqui. “É coisa que aquece meu coração e durante o período da pandemia, intensifiquei minhas pesquisas, consultei várias universidades e acabei escolhendo a universidade de Huddersfield. Depois de enviar a aplicação se passaram alguns dias e recebi uma ligação dá universidade onde perguntaram se eu ainda tinha interesse na vaga, eu respondi que sim, eles pediram para eu enviar meu histórico traduzido, uma semana após isso, a universidade me enviou a minha “offer letter” que é carta de aprovação”, disse o jovem.

A instituição é uma universidade pública e o sistema de admissão funciona com base em aplicações em dados pessoais, histórico, redações e documentos.

Mas para que tudo isso aconteça, Caio que conta com o apoio do pais, embora preocupados com a distância, se mobiliza na internet para conseguir bancar os estudos. “As faculdades no exterior mesmo sendo públicas cobram taxas de manutenção do curso, para os britânicos um valor normal. Porém se tratando de libras, para minha família o valor fica inviável quando convertido em reais. Por esse motivo surgiu a ideia da vaquinha virtual”, declarou.

Segundo Caio Henrique, existem prazos de pagamentos das taxas. “Nesse primeiro momento meus pais estão providenciando o valor, cerca de R$ 10 mil, através de algumas economias e empréstimos. Porém, o próximo prazo que vence em 11 de outubro vou me dedicar a arrecadação online, pois o valor é de aproximadamente R$47.000,00”, falou.

Confiante e muito contente, ele espera contar com a ajuda de todos. “Estou muito feliz e ultimamente, tenho me dedicado a assistir aulas em inglês para me familiarizar com o estilo das aulas, apesar de falar e entender bem o inglês, também estudo o sotaque britânico e as diferenças entre os significados das palavras americanas e britânicas. Também estou focado nas campanhas de arrecadação online”, relatou.

Ele finaliza agradecendo quem já participou das doações e pede apoio. “Estou muito feliz com a oportunidade conquistada, porém também me sinto angustiado por ter o sonho da minha vida tão perto e tão longe ao mesmo tempo. É uma chance única que eu não tenho como saber se vai ou não se realizar, por isso quero aproveitar esse espaço para agradecer a todas as pessoas que estão me apoiando, seja através de doações, curtidas, comentários, compartilhamentos, mensagens de apoio ou divulgação em outros meios de comunicação. Quero dizer a essas pessoas que esse apoio tem sido essencial para que eu continue seguindo em frente sem desistir”, concluiu Caio Henrique.

Interessados em participar da realização desse sonho podem doar através desse link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/faculdade-dos-sonhos-no-uk.