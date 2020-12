De bem com cavalinha

A cavalinha é uma planta que tem utilidade no campo da medicina natural. Por possuir propriedades diurética, desintoxicante, antiinflamatória, adstringente e vitalizante, a infusão da erva age sobre as fibras elásticas das artérias, auxiliando na diminuição do colesterol. Também age de maneira específica na inflamação da próstata e é um ótimo cicatrizante, por acelerar o metabolismo cutâneo.