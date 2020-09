DDM de Francisco Morato ganha nova sede

Em funcionamento desde 1992, a DDM de Francisco Morato é a única pertencente à Seccional de Franco da Rocha, que também atende à população dos municípios de Mairiporã e Caieiras.

O expediente é realizado de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, com o empenho de dez policiais. Uma investigadora, quatro escrivães e quatro agentes policiais atuam sob coordenação da delegada Francine Maria Ribeiro Gonçalves.

Estrutura

A nova sede é composta por dois pisos – o inferior conta com receptação, quatro banheiros (sendo um para deficientes), três salas de atendimento, uma sala Lilás, três salas de investigadores, uma de arquivo, uma cela e uma de identificação criminal.

Já no piso superior há uma cozinha, dois banheiros, quatro cartórios, um auditório e cinco salas – arquivo, estagiários, apoio, escrivães e delegada titular. O local foi totalmente adequado quanto à acessibilidade para deficientes e/ou portadores de necessidades especiais.

Proteção às mulheres

Atualmente, São Paulo conta 135 DDMs em todas as regiões do estado, com dez unidade em atendimento 24 horas. Além disso, todas as delegacias seguem o Protocolo Único de Atendimento, que estabelece um padrão para atender e acolher vítimas de violência doméstica.

Em março de 2019 foi lançado o aplicativo SOS Mulher, que permite que as vítimas de violência doméstica – que possuam medida protetiva expedida pela Justiça – peçam ajuda quando estiverem em situação de risco apertando apenas um botão no celular.

O Governo de São Paulo também ampliou o rol de ocorrências da Delegacia Eletrônica, incluindo casos de violência doméstica, no início de abril de 2020. Esses registros têm prioridade e os agentes entram em contato com as vítimas pelo meio informado nos boletins de ocorrências.