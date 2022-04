David Bowie é homenageado no Blue Note

Cantor, compositor, ator e produtor musical o britânico se notabilizou pela capacidade inventiva e inovadora não se atendo a gêneros ou segmentos sempre mudando a cada novo trabalho. Não à toa, Bowie é chamado de “camaleão do rock” e em cinco décadas de carreira foi responsável por momentos emblemáticos que moldaram a cultura pop do século XX. Sua obra é importante, sobretudo nos anos 70 e 80, com discos que traziam sua voz grave característica e profundidade intelectual.

Alguns de seus álbuns figuram entre os melhores de todos os tempos. Como não mencionar “The Man Who Sold The World”, (1970) e “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars” (1972). Merecedor de todas as honrarias, o gênio britânico será homenageado neste sábado, 2 de abril, pela banda Black Bowie, em única apresentação no Blue Note SP.

Liderado por Willian Magalhâes e inspirado pela inquietante obra “bowiena”, black music e classic rock o grupo dá novas leituras para clássicos como “Dancing in The Street”, “Stay”, “China Girl”, “Let’s Dance”, “Heroes”, “Ziggy Stardust”, “Modern Love” e “This Is Not America”.

A banda de responsa pra botar todo mundo pra dançar traz, além de Magalhães, Antônio Frugiuele (guitarra), Nando De Gaspari (baixo), Rogério Nascimento (piano/teclados), Reginaldo 16 Toneladas, Rogério Fróes, Tércio Guimarães, Ed Lima e Alexandre Herrera (metais), Ricardo Braga (percussão), e Roberto Brandt e Hosana Anjos (vocais). Recomendo.

SERVIÇO

BANDA BLACK BOWIE

Dia: 2 de abril – 22h30

Blue Note São Paulo

Avenida Paulista 2073 –

2º Andar – Consolação

Inf: https://bluenotesp.com/show/banda-black-bowie/