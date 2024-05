Davi Cartaxo no Blue Note SP

Foto: Renan Pinheiro

No próximo dia 6 de junho o Blue Note SP recebe em apresentação única o cantor e compositor Davi Cartaxo. O músico sobe ao palco da região central da capital com o show “Especial Coldplay”, no qual presta tributo à banda britânica.

Criado em 1997 em Londres o Coldplay é liderado pelo guitarrista/vocalista/compositor Chris Martin e ao longo das décadas se tornou um dos nomes mais relevantes do pop rock. A adoração dos fãs brasileiros por Martin e companhia é tanta que em 2023 o grupo rodou o pais tocando em estádios cheios numa turnê de onze shows.

Davi Cartaxo é cearense de Fortaleza e é considerado grande artista da cena atual com fortes influências de Folk, MPB e Pop Rock. Em 2022 ele lançou o primeiro álbum “Davi” com boa aceitação de crítica e público. O músico já dividiu palco com Felipe Iorc, Vitor Kley e os cariocas do Melim, recém-separados.

No Blue Note SP Davi Cartaxo neste “Especial Coldplay” deve interpretar os maiores hits dos britânicos como “Paradise”, “Viva La Vida”, “Yellow”, “Fix You”, “Sparks”, “A Sky Full Of Stars” e “The Scientist”.

SERVIÇO

Especial Coldplay com Davi Cartaxo

Dia 6 de junho – 20 horas

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar – Consolação

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/davi-cartaxo/