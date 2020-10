Danilo Gentili estreia show drive-in

Desde o início da pandemia, que aquartelou as pessoas em casa e paralisou a vida cultural Gentili mostrava-se reticente quanto a aderir ao novo formato de apresentação. Porém, o apresentador do The Noite não resistiu, cedeu “à pressão” do momento e levará seu talento ao palco do Tom Brasil Experience. “Se tá todo mundo fazendo, eu também vou”, disse de forma direta o humorista.

“O Novo Golpe do Drive-In” evidencia a capacidade de improvisação de Gentili num show, sendo bem acompanhado por Alexandre Porpetone, Criss Paiva, Igor Guimarães e Z-Maguinho do Piauí. Ou seja os golpes de riso abaixo da linha da cintura estão garantidos.

Lembrando que o Tom Brasil Experience segue todos os protocolos sanitários, com pessoal capacitado para atender o público no conforto de seus veículos. O espaço tem capacidade para 110 carros, devidamente separados por baias. Além disso, o show também é transmitido no telão gigante de 564 polegadas. Ou seja, o público não perderá nenhum momento e nenhuma risada. Abaixo o serviço.

Serviço

Data: 17 de outubro

Horário: 20h

Abertura do espaço: 19h

Local: ESTACIONAMENTO DO TOM BRASIL

Endereço: Rua Carmo do Rio Verde 152 – Jardim Caravelas -São Paulo/SP

Classificação Etária: 14 anos

Ingressos: Setor VIP – R$199,90 por carro (até 4 pessoas)

Setor 01 – R$159,90 por carro (até 4 pessoas)

Informações e vendas:

www.tombrasilexperience.com.br e www.eventim.com.br

Realização Tom Brasil – AMPM