Daniel no Tokio Marine Hall

No começo Daniel formava dupla com o parceiro e amigo João Paulo. Juntos gravaram oito álbuns. A dupla terminou com a morte de João Paulo, em 1997.

Desde então, o brotense tocou a carreira arregimentando mais fãs e se tornando um dos nomes mais importantes da música sertaneja. Em mais de 40 anos de carreira e vários discos lançados fica até difícil sintetizar tantos sucessos num show de duas horas. Porém não devem faltar no repertório “Eu Me Amarrei”, “A Volta do Boiadeiro”, “Você Só Me Faz Feliz”, “Te Amo Cada Vez Mais”, “Estou Apaixonado”, “Só dá Você na Minha Vida”, “Adoro Amar Você”, “Nossa Senhora”, e “Que Dure Pra Sempre”.

SERVIÇO

Daniel – Show Versões

de Mim

Dia 4 de junho – 22 horas

Local: Tokio Marine Hall – Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 74,50

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/daniel-2/

Siga o Rnews nas redes sociais