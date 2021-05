Daniel lança EP digital

Com distribuição da ONErpm e gravado no Studio Vip (SP) e Circle House Studios (EUA) o EP traz oito canções/vídeoclipes que vêm sendo disponibilizadas nas mídias digitais desde 2019. Segundo Daniel, o novo EP o faz se sentir cantando junto ao público, já que a pandemia da Covid-19 interrompeu shows e espetáculos levando ao distanciamento. “Sou muito abençoado e devolver esse amor todo que recebo é uma missão”, celebra o brotense.

“Em Casa” contou com produção e arranjos caprichados de César Lemos, sendo que Fernando Mow foi o engenheiro de geração e Silvio Richetto responsável pela mixagem e masterização. Apesar de ser virtual a emoção está garantida e os fãs cantarão e vibrarão como se estivessem frente à frente com o ídolo. Tudo isso no aconchego de casa, porém com a intensidade dos shows que só Daniel pode propiciar. No repertório estão, entre outras, “Amei Uma Vez Só’, “Você Não vai Me Encontrar”, “Casava de Novo”, “Tudo na Vida Passa” e “Eu não Te Amo”.

Um destaque interessante é o dueto em inglês/português de Daniel com o afro-cubano-americano Jon Secada. Do set list de Secada o cantor brasileiro pinçou a bela balada “Angel” que recebeu versos em português de César Lemos. A parceria rendeu uma interpretação bacanuda de ambos que tornaram a canção ainda mais legal.

Para conferir esta e outras músicas de “Em Casa” é só acessar: https://www.youtube.com/user/DanielOficial.