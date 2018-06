Daniel Boaventura no Tom Brasil

O cantor diz que “senti que tinha chegado a hora de projetar minha carreira internacionalmente com esse novo projeto. Nada mais justo que a gravação desse DVD ocorresse no México, a Meca fonográfica latino-americana, e mais, tinha que ser no Teatro Metropolitán”.

O set list é norteado por canções românticas, como a própria data pede, trazendo clássicos de nomes consagrados da música mundial e que são referências para Boaventura. Estão lá as açucaradas e bem-vindas “I’ve Got You Under My Skin”, eternizada na voz de Frank Sinatra, “Would I lie To You?”, clássico noventista da dupla Charles & Eddie, além de “Corazón Partio”, “La Barca” e “Besame Mucho”. Mas o show também tem também momentos rock/dançantes.

No quesito agito destaque para “Should I Stay or Should I Go?”, dos punks britânicos do The Clash numa versão Big Band. Pra levantar de vez o público encerrar em alto astral Boaventura selecionou “I will Survive”, “A Little Respect”, do Erasure, e “Celebration” do Kool and The Gang. O final apoteótico traz as indefectíveis “New York, New York”, outro clássico de Sinatra e “Can’t Take My Eyes Off of You”, de Lou Rawls. Enfim, uma noite inesquecível para todos os corações apaixonados ou não.

Serviço

Daniel Boaventura – Lançamento do DVD “Ao Vivo no México”

Dia 12 de junho –

Local: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio

Horário de início do show: 22h

Censura: 14 anos

Ingressos: De R$ 100,00 a R$ 200,00

Inf: www.grupotombrasil.com.br