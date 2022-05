Dança do Ventre garante vários benefícios

A Dança do Ventre está entre as que podem ser praticadas e que garantem vários benefícios como o aumento da autoestima, confiança, bem-estar, melhora da postura e da flexibilidade, além de ajudar a fortalecer os músculos do corpo.

Quem garante tudo isso é Yara Maria da Rocha Peixoto, também conhecida como Yara Zahrah, que é professora profissional. “São vários os benefício, além de reduzir o estresse e a ansiedade”, explicou.

Segundo ela, a dança pode ser feita a partir dos 5 anos de idade. “Existem escolas e academias com turmas específicas para cada idade”.

Em Caieiras, interessadas em fazer a dança do ventre podem se matricular para a aula da professora Yara Zahrah na academia FormaFit. Há turmas de dança do ventre às segundas e quartas à noite para mulheres a partir de 15 anos.

“É recomendado que a prática dessa dança seja feita com roupas confortáveis para maior mobilidade do corpo e de preferência descalço. A aula é dividida em algumas partes, sendo o aquecimento/alongamento, ensinamento dos passos, sequência com os movimentos aprendidos e relaxamento no final”, disse Yara Zahrah.

Siga o Rnews nas redes sociais