Dança do Ventre, a arte de dominar o corpo

Se você está buscando por atividades que melhorem sua relação com o corpo e a mente, a dança do ventre pode ser a solução ideal para você.

Yara Maria da Rocha Peixoto, também conhecida como Yara Zahrah, é professora profissional e fala dos benefícios que a prática pode oferecer. “É uma atividade que aumenta a autoestima, a confiança, melhora o bem-estar, postura, dá flexibilidade e ajuda a fortalecer os músculos do corpo. Também ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade”, salientou Yara.

A professora também contou algumas curiosidades envolvendo a dança. “Ela existe desde os primórdios da sociedade e surgiu no Egito antigo. No Brasil, passou a ser mais conhecida no com a exibição da novela “O Clone” em 2001 e começou a ser praticada por mulheres de todas as idades”, explicou.

Em Caieiras, interessadas em fazer a dança do ventre podem se matricular para a aula da professora Yara Zahrah na academia FormaFit. Há turmas de dança do ventre às segundas e quartas à noite para mulheres a partir de 15 anos.