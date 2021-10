Curso gratuito voltado para vendas

O conteúdo visa preparar o participante para realizar vendas no varejo para o consumidor final, por meio de uma abordagem direta, mobilizando conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com as diversas etapas do processo de venda profissional, incluindo os aspectos comportamentais do cliente, visando atender às suas necessidades e provocar sua fidelização.

O curso oferece certificado de participação para alunos com, no mínimo, 75% de presença durante as aulas.

Serviço

Início: 13 de outubro/2021

Término: 22 de outubro/2021

Idade mínima: 18 anos

Horário: das 13h às 17h

Local: Núcleo Márcio Menegato – Rua Itapeva, nº 30 – Serpa

Link para inscrição: https://forms.office.com/r/K56EjLaAKU

Inscrições: até 04 de outubro com vagas limitadas.