Cultura de Jundiaí realiza festival de música

Podem se inscrever compositores, cantores, grupos, bandas e instrumentistas de todo o país, pessoas físicas ou jurídicas, a partir de 18 anos.

De acordo com o diretor de Cultura da UGC, João Carlos De Luca, a proposta do festival é fomentar e fortalecer as relações entre a comunidade artística local e ao mesmo tempo proporcionar o intercâmbio com artistas de outros Estados brasileiros, de diferentes sonoridades, gêneros, estilos e gerações, retratando assim a cena da música autoral na atualidade.

O Festival acontecerá entre os dias 27 e 31 de julho, com apresentações presenciais no Complexo Fepasa. Para saber mais e realizar sua inscrição, acesse: cultura.jundiai.sp.gov.br.

Siga o Rnews nas redes sociais